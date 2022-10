Cintia Cossio apareció con poca ropa frente a su hijo y la criticaron en internet

Cintia Cossio es una figura pública que genera muchas reacciones encontradas. Por una parte, muchos la admiran porque ha logrado sacar a su familia adelante viniendo desde lo más abajo. Sin embargo, algo en lo que no están de acuerdo es con el mensaje que podría enviarle a su propio hijo con su ropa y el contenido que sube en otras plataformas.

Los Cossio se han destacado porque ningún integrante de la familia le tiene miedo al que dirán, por eso mismo, Cintia, aparte de crear contenido para redes sociales como Instagram y Facebook, también lo hace para OnlyFans, una plataforma para subir algo más exclusivo y pasado de tono.

Generalmente, las mujeres que suben este contenido son criticadas por el hecho de que sus hijos las pueden ver. Ante esto, Cintia contestó bastante claro en redes sociales.

Todo pasó cuando Johan, su esposo, la exhibió grabando un video donde aparecía en un vestido de baño muy corto, con una prenda externa, pero transparente, lo que le pareció lindo a Thiago, su hijo, pero muy descotado, por ende, la mandó a cambiarse.

Cuando lo hizo, el pequeño niño le dijo que estaba haciendo frío, así que a pesar de tener falda, a él le parecía que debía utilizar también un buzo para entrar al mar.

Obviamente, el momento fue bastante cómico para ellos, pero para los usuarios en internet no, así que la criticaron porque se supone que el niño no debe ver eso. Ante esto, Cintia contestó:

“1. Thiago no tiene acceso a internet. Él ya tiene algo de conocimiento sobre las fotos que sube mamá a dicha página, pero he sido una mamá con tanta autoridad y tan enfocada, que a su edad no le oculto nada y aun así me respeta y me ama. Yo puedo subir lo que sea a mis redes, en mi hogar soy toda una dama, por algo llevo 11 años con el mismo hombre. Así que tranquilos, que Jhoan y yo estamos criando un hijo sin mentiras, con Mucha salud mental y madurez”