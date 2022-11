Yina Calderón reveló que los biopolímeros la están afectando de nuevo

La pesadilla de los biopolímeros, como ella misma lo ha definido, aun no acaba para la DJ Yina Calderón y es que por medio de sus historias en la red social Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, contó que en la actualidad se encuentra afectada por ellos.

“Princesas, príncipes, ¿pueden creer que no me he podido parar de la cama? Resulta y pasa que yo ya estoy bien de la cirugía plástica de la cola, ya estoy super bien ya, pues una de las prótesis no se me nota, pero imagínense que me atacó otra vez los biopolímeros”, contó en primera instancia.

Precisó seguidamente que ella ya atravesó por el proceso de extracción y que en líneas generales se encontraba estable al respecto, sin embargo, de nuevo reaparecieron las secuelas por lo que pidió a su publico no someterse a estos.

“A mí me ya me había hecho incisión abierta, y pues estaba super bien, pero otra vez me volvieron a jod.. tengo inflamación, dolor, un hue… ahí. No sé si esto es un veneno de por vida muchachos, de por vida chicas, ni se les ocurra inyectarse porque nunca va a salir del cuerpo”, continuó.

Indicó que por ahora solo resta seguir un tratamiento para mejorar, pero que no descarta una nueva intervención, ya que aseveró que los biopolímeros siempre estarán en su organismo.

“Toca tomar pasta, empezó toda la pesadilla. Eso no es que usted se operó y el cirujano le saca a usted lo que más puede, pero eso va a estar ahí siempre, seguro fue porque me puse a pintar y por eso no me puedo levantar. En el peor de los casos toca operar, pero no nenes, me toca aguantar. Pero piensen antes de inyectarse cosas raras, ¡Piénsela!”, finalizó.