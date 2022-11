Mario Hernández compartió el nuevo video de Yina Calderón ¿Es su forma de verse joven?

La exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y ahora influencer y Dj, Yina Calderón, lanzó su nueva canción ‘Como duele el frío’. Un cover que originalmente es del vallenato, pero que la adaptó a la guaracha.

“Princesas y nenes aquí les dejo este cover, yo amo literal esta canción y quise hacer la versión guaracha, espero les guste, se la bailen y la canten”, escribió en la descripción.

Lo que más ha llamado la atención, entre sus seguidores y otros usuarios que solo se han topado con esta canción, es el videoclip. Pues fue grabado en la zona de tolerancia en Bogotá, dónde confluye el trabajo sexual y el microtráfico.

Allí, Yina, junto a sus hermanas, Claudia y Leonela, y un chico, bailan en lencería por una de las calles del barrio Santa Fe.

Por supuesto, su grabación no ha pasado en vano y varias personas han dejado sus comentarios. “Dios mío buena canción. Hermosa canción”. “Motivando a la juventud a estudiar todos los días para no acabar como ella (Pdt: maravilloso lanzamiento, ojalá sea el último)”. “La puse de Alarma, y ahora me levanto 1 hora antes para que no suene” o “Después de ver esto aprecio mucho lo que es el silencio”.

Mario Hernández: no le gustó pero compartió la canción

El polémico empresario de marroquinería, Mario Hernández, compartió la nueva canción de Yina Calderón, a través de su cuenta en Twitter.

Este retuit se dio luego de que la periodista y amiga de Hernández, ‘Doña Pily’, lo subiera a su perfil, junto con el mensaje “cuando me dicen: ‘los límites están en tu mente. *Desver”.

Cuando me dicen: “los límites están en tu mente”. pic.twitter.com/tXQoV44Gom — DoñaPily (@dona_pily2) November 11, 2022

¿Actualizado en la guaracha? Mario Hernández buscaría llegar al público joven

Este 10 de noviembre, la marca, Mario Hernández, lanzó una nueva colección junto a la influencer, La Rubia Inmoral.

Sin embargo, en redes sociales, varias personas criticaron los exorbitantes precios de los productos.

Y es que según la página de Mario Hernández, los productos van desde 40 mil pesos hasta los $2.190.000. Que corresponde a un bolso de cuero vacuno, con pelo, grano y texturas semilisas.

“No sé si pagar un semestre en los Andes, comprar un bolso de la rubia inmoral, una mojarra en Cartagena, o una camiseta básica de true”. “Cómo no se iba a volver famosa la rubia inmoral si a ustedes les encanta romantizar los discursos elitistas de superación personal donde todo se basa en la actitud y las energías” comentaron dos usuarias en Twitter.