“Esto duele mucho”: Yeferson Cossio decidió quitarse los tatuajes del rostro y contó por qué

Con casi 10 millones de seguidores en redes sociales, Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores de contenido más conocidos del país. Los momentos de su vida cotidiana que comparte constantemente suelen ser centro de comentarios y, en una nueva oportunidad, ha dado de qué hablar por sus tatuajes.

Recientemente, el influenciador subió una serie de historias a su cuenta secundaria de Instagram, en las que aparecía en medio del proceso de borrarse los tatuajes del rostro con láser. Lo que llamó la atención del video fue el fuerte dolor que expresó, a tal punto que estaba lagrimeando mientras hablaba.

“Me estoy borrando todos los tatuajes de la cara, menos uno, este procedimiento duele mucho, más que el tatuaje y no creo que vaya a aguantar, duele mucho”, dijo.

Entre los tatuajes que adornan su rostro están la palabra ‘Impurity’, que fue el primero que decidió quitarse. También tiene tres glifos cuyo significado es trascender, proteger y aprender.

La razón por la que Yeferson Cossio quiso borrarse los tatuajes

La repentina decisión del influencer logró sorprender a varios de sus seguidores que, durante una dinámica de preguntas y respuestas, aprovecharon para cuestionarlo.

“¿Por qué te retiras los tatuajes, Yef?”, escribió un usuario. A lo que él respondió que el motivo principal era porque su madre le había comentado que no le gustaban.

“Estos días le pedí fotos a mi mamá de cuando era más joven y me dijo que cómo era de lindo cuando no tenía la cara tatuada y me insinuó que no le gustaba verme con ellos (...) Mi mamá me quería ver la cara sin tatuajes. Y si mi mamá no quiere tatuajes en mi cara, pues no tendré tatuajes en la cara. Aunque la verdad me gustaban mucho”, explicó.