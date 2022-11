Vidente colombiano asegura que Shakira si tuvo una relación con Alejandro Sanz

Para nadie es un secreto que la química que Shakira y Alejandro Sanz tuvieron durante el video ‘La Tortura’ y ‘Te Lo Agradezco, Pero No’ traspasó la pantalla y los oídos, pues en ese entonces muchos aseguraron que ambos sostenían una relación, pero la colombiana estaba con el argentino Antonio de La Rúa.

En su concierto del tour ‘Fijación Oral’, el 9 de diciembre de 2006 en Miami, en los Estados Unidos de América, la colombiana lo llevó de sorpresa para interpretar el tema en el que colaboraron y dijo “Hay personas que llegan a nuestras vidas y la cambian para siempre, yo los llamo a esos regalos cósmicos, yo los llamo a esos amigos entrañables”. Pero años mas tarde un coach clarividente dice que estos fueron más que eso.

“Sí tuvo algo, con complicidad de Antonio de La Rúa, ellos eran un nido abierto, se amaban, se adoraban, compartían aventuras, experiencias nuevas, todo era placer amor y cariño. Pero ella era muy celosa y muy posesiva y él estaba rodeado de gente mala, por eso los negocios eran torcidos” — Coach clarividente

El vidente no solo enfatizó en como era de abierta la pareja y la manera en la que los juegos y complicidad de ambos se desarrolló, sino que además lo comparó con su más reciente ex el futbolista Gerard Piqué y contó la razón de tanta frialdad en la relación.

“En cambio Piqué es muy celoso, conservador, no tuvo ese nivel de confianza siempre trató de hacerlo feliz y de adaptarse a él y nunca fue suficiente. Yo me atrevería a decir que es algo narcisista, aburrido 100 por ciento con sus parejas. Si tienen que involucrar ciertos juegos y romances para que la relación mejore y no esté estancada, es valedero todo siempre y cuando sea todo de mutuo acuerdo”.

Asimismo, adelantó que al parecer la relación que actualmente tiene con Clara Chía Martí se verá envuelta en infidelidad y aparentemente de parte de ella, por lo que auguró que va a tener que esconderse porque será más catastrófica que la que él le hizo a la colombiana.

“En el caso de Piqué ya vimos en que terminó, en traición, en mentiras y burla. Sabes qué Piqué prepárate, vas a tener que comprarte un sombrero bien gigante para ocultar lo que te va a salir en esa cabeza que va a ser más grande de lo que tú piensas, porque ahorita eres la novedad, pero después prepárate porque lo que te viene ¡Ay papito! Es cuerno y más cuerno, no te vas a salvar, no te creas que eres muy inteligente”.