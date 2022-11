‘La Segura’ arremete contra una marca de ropa por “uso indebido de imagen”

Al eliminar la publicación de ‘La Segura’ no tuvo que pagar la empresaria Foto: Instagram @lauri_estarda / @la_segura

La empresaria Laura Estrada, representante de una reconocida casa de modas, les contó a sus seguidores lo que le pasó recientemente con su marca y la creadora de contenido ‘La Segura’.

Según Estrada sus piezas eran usadas por ‘La Segura’ en uno de sus videos, por lo que decidió compartirlo por medio de la cuenta de Instagram de la marca, sin embargo, más tarde recibió una notificación legal de parte del equipo de la influencer.

“Una reconocida influencer compró mi marca y la usó en sus videos, yo repostee uno de esos videos desde mi marca. Hoy le llegó un correo de una firma de abogados que la representa a ella. Donde me decían que estaba haciendo uso inadecuado de la imagen de ella y que por haberlo hecho me tocaba pagar la suma de 10.000.000 de pesos colombianos, obvio me asusté y eliminé la historia de marca”, contó la empresaria.

Sin embargo, explicó que finalmente fue un susto ya que al eliminar la historia no tuvo que cancelar ningún dinero. El equipo legal de La Segura explicó que la marca al parecer sí se estaría aprovechando de la imagen de la caleña, ya que la historia habría sido hecha con fines comerciales o de impacto, pues fue publicada en la cuenta de la empresa.

“Así que marcas ojo con lo que repostean… yo pienso que una cosa es robar contenido sin nombrar su origen y hacerlo pasar como si fuera de uno, pero repostear un Reels me parece ya sí una bobada como para que digan que estoy usando la imagen de ella. Todo esto es presuntamente por si las moscas”, se lee en las historias de la empresaria.