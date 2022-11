Programa de RCN tiene el rating por el piso y estarían pensando en sacarlo del aire

Desde que lanzaron los canales privados RCN y Caracol viven en un duelo constante por ser los dueños del rating, en un tiempo andaban muy parejos en cuanto a las audiencias, sobre todo con las novelas nuevas y los realities que hacían que la competencia estuviera muy reñida, pero últimamente Caracol ha logrado sacarle ventaja a su competencia que intenta no perderles pisada, la bioserie de Leandro ha ayudado a que RCN tenga un respiro, pero de resto no hay algo que resulte muy llamativo.

Lea también: ¿Separados?: Maleja Restrepo se deja ver afectada por su situación con Tatán Mejia

RCN últimamente no ha sacado una producción nueva además de Leandro que pueda hacerle contrapeso a Caracol, han decidido poner de nuevo al aire producciones como Cafe con aroma de mujer, o hacer remakes de sus propias novelas tratando de captar nuevos públicos, como es el caso de la misma Cafe o Hasta que la plate nos separe, pero no solo sucede con las novelas, un programa que fue muy promocionado previo a su lanzamiento fue Duro contra el mundo, con el que buscaban ganar televidentes del fin de semana.

El programa que cuenta con la presentación de Maleja Restrepo (esposa de Tatan Mejía) y que tiene como jurado a Frank ‘el flaco’, quien tuvo un exitoso paso por Masterchef no ha resultado tan bueno como pretendían en el canal. Este fin de semana tuvo un rating de 1.6 que comparado con el 5.6 de su competidor en horario Sábados felices, hace que se empiecen a plantear si es conveniente seguir con el show, ya que no es la primera vez que pasa y usualmente se encuentran muy por debajo del programa del otro canal.

También le puede interesar: “No me siento nada bien”: Frank Martínez habló de su salud mental y preocupó a sus fans

Hace un tiempo la misma Maleja y Frank hicieron referencia al tema a través de sus perfiles de Instagram invitando a los televidentes para que vieran el programa “Espero que sigamos al aire, que no nos quiten, que no nos saquen del aire”, dijo la presentadora, algo que según informan podría estar cerca teniendo como referencia la audiencia que no ha acompañado al programa como esperaban.