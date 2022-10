“No me siento nada bien”: Frank Martínez habló de su salud mental y preocupó a sus fans

Hace varios meses que el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ llegó a su fin. Aun así, los momentos vistos durante el desarrollo del programa y, en especial, los famosos que llegaron a participar siguen siendo muy comentados.

Ese es el caso de Frank Martínez, quien participó en el 2021 y logró llegar a la final junto con Liss Pereira, Viña Machado y Carla Giraldo.

Desde entonces, la fama del humorista tuvo un salto importante y su agenda está constantemente llena. Sin embargo, recientemente Martínez se dirigió a su público para contar una difícil situación que está atravesando con su salud mental.

Frank Martínez habló de su salud mental

“Muchos saben que yo pues sufro de problemas como de depresión y de ansiedad y, últimamente, eso se me está como explotando maluco. Hace como 15 o 20 días, cuando íbamos a estrenar un show en Medellín, yo me sentía muy maluco, me venía sintiendo pues mal y raro como desde una semana antes”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, admitió que su paso por ‘MasterChef’ le ha provocado algunos problemas. “Yo creí que era producto como de toda la presión que vengo sintiendo desde hace mucho, pues desde lo de ‘MasterChef’, me cambió mucho la vida y no he descansado, entonces como que el agotamiento mental y físico se venía sintiendo”.

Por otra parte, habló de un show que debía presentar y finalmente no pudo porque le dio un ataque de pánico y comenzó a tener sensaciones incómodas en sus manos, rostro y cuerpo. Aun así, contó que al día siguiente regresó y logró terminarlo.

“Al otro día fui, a pesar de que no me sentía para nada bien, pero fue muy doloroso porque cuando me da el ‘rayonazo’ yo me aíslo, lloro y pataleo, pero en esta ocasión no lo pude hacer por compromisos y un montón de vainas. Estoy camellando con psicólogo y psiquiatra”, agregó.

Finalmente, el humorista aseguró que piensa terminar con todos sus compromisos en lo que queda del 2022, pero que el próximo año se alejará del ojo público y se tomará un respiro.