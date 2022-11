“Para qué los llaman, si no los pasan”: Se van en contra de ‘La Descarga’ por no pasar a los imitadores

‘La Descarga’ sigue dando de que hablar no solo por sus mentores, sino también por cada uno de los participantes que llegan a ser parte del programa. Si bien, más de un concursante ha logrado ganarse el corazón de los televidentes, mientras que otros no suele ser tan recordados, pero, lo que queda claro es el talento que tiene cada uno de ellos.

Como era de esperarse, las criticas con respecto no se han hecho esperar tanto así, que para algunos existe un complot en contra de los imitadores que buscan entrar a ‘La Descarga’. Y es que con el paso de los días han sido repetitivas las situaciones que tiene que afrontar los exparticipantes entre ellos destacan: Nino Bravo, Camilo Sesto, Rafael Orozco y el más reciente Juan Gabriel.

Para muchos de los televidentes, dichos cantantes cuentan con un gran talento y les parece increíble que los mentores no haya presionado el botón para que pasen a la siguiente fase del programa. En algunos comentarios se lee: “Para qué llamaron a los imitadores sí no los pasan, no me parece, pero bueno”. “Simple y sencillamente porque desde allí se ve lo deshonesto del programa”. “Se podrá hacer algo para que quiten este programa”.

Estas fueron algunas de las declaraciones que dieron usuarios en internet, pues no les parece justo que mientras participantes de otros programas, quienes en ocasiones no cuenta con una gran voz, sean admirados por todos los mentores y, por el contrario, quienes poseen una gran voz y una amplia carrera musical, se quedan en primera fase.

Poniendo así, en duda, no solo los items que priorizan los entrenadores, sino también la transparencia que tiene el programa. Y es que para algunos este no sería el único problema con el que cuenta el reality, pues se conoció qué ciudadanos buscan que salga del aire debido a que para ellos, este promueve el racismo y la discriminación al contar con un personaje como lo es, Marbelle.