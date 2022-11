“No me lo toquen”: Marbelle sacó las uñas con participante de ‘La Descarga’ y causó sorpresa

‘La Descarga’ sigue dando que hablar a pesar de que muchos televidentes están en contra de que el programa sigue al aire por contar con la participación de la cantante Marbelle. Si bien, durante los primeros días de su estreno ha logrado ser todo un éxito, las críticas siguen, hasta llegándose a convertir en tendencia en las redes sociales.

Sin embargo, en el capítulo de este marte 8 de noviembre llamó la atención la actitud que tuvo la intérprete de ‘Adicta al dolor’. El episodio se dio en medio de la presentación de José Miel, quien llegó al show con un vestuario, el cual dejó boquiabiertos a los mentores e interpretó ‘Así no te amará jamás’ de Amanda Miguel.

Fue tanto el talento de José que logró convencer a todos los mentores de tener un cupo dentro del reality de canto. Al finalizar su presentación, los comentarios de admiración con respecto a su presentación no se hicieron esperar. En especial por parte de Marbelle, quien resaltó no solo el gran talento que tiene el joven, sino también su personalidad y el carisma que tuvo desde el momento en que inició su presentación.

En cuanto a Maía, trajó a colación algunos de los errores que tuvo en medio de su interpretación. Sin embargo, resaltó que son pequeños detalles que pueden mejorarse con el paso del tiempo, pero que son importantes para tenerlos en cuenta y enfatizó que luego de mejorar: “sale pa’ pintura”.

Luego de sus declaraciones, Marbelle no dudo en resaltar la emoción que tenía por el concursante y aseguró: “Lo quiero para mí, lo quiero para mí. No me lo toquen, quiero que esté en mi equipo”.

Ante sus palabras, sus colegas prefirieron guardar silencio con respeto al tema. Sin dejar de lado, que si bien se les vio felices con José Miel prefirieron no quedarse mucho en el tema.