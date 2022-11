Imitó a Maía en ‘Yo me llamo’ y la llevó al éxtasis con su audición en ‘La Descarga’

Una nueva semana de audiciones en el set de ‘La Descarga’, es lo que se vive la noche de este 8 de noviembre. En medio del sinfín de emociones que trae consigo cada concursante, algunos logran no solo ingresar al programa, sino que, también, ganarse el cariño y el respeto de cada uno de los mentores.

Esta ocasión la oportunidad fue para Stefany Zabaleta, quien fue una de las participantes, primero, de ‘La Voz Kids’ y posteriormente, en ‘Yo me llamo’. Lo que llamó la atención además de su talento fue que en su pasó por ‘Yo me llamo’, interpretó a Maía una de las mentoras del reality. Sin dejar de lado, que la joven enfatizó que en su pasó por la voz, se arrepintió, pues, Gusi, otros de los entrenadores, se arrodilló con el fin de que se quedara en su equipo.

A lo largo de su interpretación logró llevarse la admiración de cada uno de los entrenadores, en especial, resaltó la actitud de Maía quien no dudo en hacerle barra a la joven, en medio de su presentación. Y es que hasta gritos lanzó, esto con el fin de que sus compañeros, apretaran el botón y que Stefany llegara a ser parte de ‘La Descarga’.

Y es que esto no fue todo, pues, mientras Zabaleta cantaba el mentor Gusi no dudo en lanzarle un beso, con el fin de resaltar el talento que tiene la mujer. Marbelle aprovecho para referirse al papel de la mujer, indicando: “Me encanta cuando vea a una mujer parada en el escenario, con propiedad, cuando se para en esas dos piernas, confiada en lo que tiene y en lo que sabe hacer”.

Otro de los momentos que más resaltó y que, por supuesto, no pasó desapercibido por los mentores fue el momento en que Stefany se arrodilló al final de su presentación. Ante las dudas, la cantante aseguró que no era fácil, primero, estar en tacones y segundo, que el artefacto en donde estaba de pie estuviera en constante movimiento. Por supuesto, los entrenadores no dudaron en resaltar su rol y talento en ‘La Descarga’.