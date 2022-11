Cansada de los comentarios, Jessica Cediel le responde a quienes la critican por su voz

Jessica Cediel no dudó en responderle a sus detractores después de que recibiera una gran cantidad de comentarios en sus redes sociales de parte de varios usuarios que criticaban su voz y su talento para cantar. Esto se produjo a propósito de un video que publicó la presentadora en donde se podía ver y escuchar cómo interpretaba un famoso tema de Marco Antonio Solís.

La presentadora suele impresionar a varios de sus fanáticos por su talento frente a las cámaras, además de su definida figura que suele deslumbrar a muchos de sus seguidores. Esto se puede ver a través de la sección de comentarios de sus publicaciones, pero tal parece que en lo que respecta a la música es otro panorama.

Puede leer: Jessica Cediel explotó ante los malos comentarios que recibe en redes sociales

Y es que en su más reciente publicación, Jessica Cediel comenzó a recibir todo tipo de comentarios negativos en relación a su voz, con varios de ellos argumentando que mejor se limitara a ser presentadora y que le dejara la música a los expertos.

“De presentadora te ves mejor”, “Siga animando Jessi eso sí es lo tuyo”, “Más canta la cacatúa de mi casa” y “Como cantante te hace falta mucha preparación” son algunos de los comentarios que le han dejado los internautas en la polémica publicación.

Lea también: Jessica Cediel tiene una exitosa empresa que hasta exporta sus productos, ¿de qué se trata?

Así respondió Jessica Cediel

Sin embargo, Jessica Cediel no se contuvo y decidió responder varios de los mensajes que los usuarios de Instagram le dejaron en el clip. “A mí me gusta. Además, para haber ensayado esto sin tener clases de canto y hacerlo así al natural a mí me gustó mucho. Tenme fe que yo me la tengo”, “Por lo menos les canto al natural y sin trucos y “Para gustos se hicieron los colores” son algunos de los comentarios que la presentadora ha dejado en la publicación, además de algunos emojis.

Cabe destacar que la colombiana también limitó los comentarios en la publicación después de ver la gran cantidad de mensajes negativos que recibía de los internautas, a pesar que invitó a sus seguidores a dejar sus opiniones de la interpretación: “Bienvenidos al debate. Aquí son bienvenidos”.