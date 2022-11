¿No salía con Ovy?, Jessica Cediel fue captada con otro famoso cantante y bastante joven

Jessica Cediel ha sido el crush de más de uno en el país y del exterior, pues cuenta con un físico envidiable y una gran personalidad, además del talento que la ha llevado a los programas más importantes, ser protagonista de videos musicales y hasta actuar. Sin embargo, con el corazón no le ha ido muy bien, pues la última oportunidad que tuvo pareja, estuvo a punto de casarse, pero terminó hasta en pleitos legales.

A pesar de que no le ha dio muy bien y de que no lo ha presentado oficialmente en sus redes sociales, varios han tenido la oportunidad de verla en diferentes eventos y muy bien acompañada, pero hasta el momento, no había una confirmación alguna.

y es que Jessica no puede perderse la oportunidad de sentir de nuevo el amor, pero ahora ya no lo estaría buscando internacionalmente, sino que sería de Bogotá y cantante.

Alejandro Santamaría sería quien le robó el corazón a la presentadora. ¿Qué qué, no era ‘Ovy On The Drums’?, los dos famosos habían sido vistos en restaurantes y hasta en conciertos, pero parece que la juventud de Alejandro le llamó más la atención.

Sin embargo, debido a que a aprendido que hay algunas cosas que deben mantenerse en secreto o por lo menso más privado. En el evento donde fueron vistos, aparecieron abrazándose y los rumores dicen que se fueron juntos y con bastante discreción.

¿Pasará algo románticamente o solo se trataría de una propuesta de trabajo?

