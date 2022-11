“La idea era llamar la atención”: Peter Manjarrés ante críticas por la portada de su nuevo álbum

Entre los artistas más famosos del género del vallenato en Colombia se puede contar a Peter Manjarrés, quien ha ganado reconocimiento en la industria por interpretar éxitos como ‘Obsesión’ y ‘Que Dios te bendiga’. Recientemente, el músico llamó la atención del público luego del lanzamiento de su más reciente álbum, portada que se llevó varias críticas y burlas en redes.

Lea también: “Usted se ganó el rechazo de medio país”: Natalia París de nuevo en contra de Margarita Rosa

Se trata de ‘Pedro’, una entrega con la que el músico oriundo de Valledupar quiso plasmar su escencia. Sin embargo, la imagen insignia del álbum no tuvo un buen recibimiento por los colombianos.

“Felicitaciones Peter, pero pareces maquillado por el equipo de una funeraria”, “vienes con un disco vallenato y con una carátula reguetonera. Ojo que usted se caracteriza por otras cosas”, “realmente la asesoría de imagen para la portada del álbum si no es del todo agradable”, fueron algunos de los comentarios recibidos.

Peter Manjarrés respondió las críticas de su nueva portada

Ahora, luego de varias semanas de su estreno, el cantor vallenato ha salido a pronunciarse sobre los comentarios recibidos por la imagen durante una entrevista con SuperLike de RCN.

También le puede interesar: ¿Por dinero? Marbelle reveló la verdadera razón por la que se quedó en Colombia

En medio de la conversación, Manjarrés se refirió a ‘Pedro’ como un álbum variado en el que se reencontró consigo mismo a través de las 19 canciones que lo componen.

Adicionalmente, explicó el concepto detrás de la portada: “Yo le dije a mi manager: ‘¿Por qué no puedo salir sin camisa?’. Mi manager me dijo: ‘¿Sin camisa?, ¿sabes lo que te van a decir cuando salga sin camisa un vallenato?’. Le dije, ‘sí, voy a llamar la atención, porque es que hay tanta distracción en la calle que para sacar un álbum, llamar la atención de todo el mundo, no es fácil por mucha publicidad que hagas’”.