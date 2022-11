“Papasito hundime en ese jacuzzi”: Maluma enciende la temperatura en redes con nuevas fotos

En la más reciente publicación de Maluma en su cuenta en la red social Instagram ha hecho casi que una invitación a su comunidad digital a sumergirse con él dentro de un jacuzzi y es que el intérprete de ‘Felices Los 4′ cautivó en medio del agua.

Fue un seriado de tres imágenes en las que con su acostumbrada mirada y picardía dejó ver los tatuajes de su cuerpo con un mensaje particular, y no es otro que una de las frases de su más reciente tema ‘JUNIO’.

“Que chimba que fueras mi novia 💘”, escribió el cantante Maluma al pie de la publicación, y como era de esperarse tras esto, y con el contenido gráfico, desató las reacciones en los comentarios, pues de inmediato recibió algunos mensajes un poco subidos de tono.

“¿Como así? ¿Y es que cuando terminamos? Papasitooo hundime en ese jacuzzi 😍 😍 😍”, Me morí, reviví, me morí y reviví 😵 😵”, “Deje de mirarme así papito 🤭 😍 😍”, “Si no es así...pues me conformo con un beso tuyo .... la la la 😍 😍 😍 ❤️ ❤️ ❤️🙌 🙌 🙌” y “😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 más claro no me lo puedes decir verdad Maluma. Que chimba que fueras mi novia ...y yo te digo Todos los hombres me quieren tener por novia es lógico mujer como yo no encontráis ni en otra galaxia…”, son solo algunos de los mensajes que destacan.

Es de recordar que luego de sumarse como inversor en una empresa de dark kitchens colombiana, ahora el cantante de reggaetón se lanzó días atrás con su propia firma con la que ofrecerá hamburguesas y panchos.