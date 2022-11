¡Una Barbie! Así luce el abdomen de Luisa Fernanda W después de dar a luz

Luisa Fernanda W se ha robado todas las miradas los últimos días desde que dio a luz a Domenic, con muchos de sus seguidores atentos a cómo avanza su recuperación. Y a propósito de esto, la joven no solo ha comentado que todo ha marchado bien para ella y su niño, sino que también lo demostró al compartir un video de cómo luce su figura después de una semana de haber tenido a su bebé.

Muchos fanáticos de la youtuber estuvieron en vilo las últimas semanas ya que sabían que la fecha de nacimiento del niño estaba muy cerca, además del cuadro delicado que tenía la joven, el cual la condicionó a mantenerse en reposo durante los últimos días. Al final, ella y Pipe Bueno confirmaron que todo salió muy bien durante el proceso, pero debe continuar descansando.

Puede leer: Luisa Fernanda W mostró el momento exacto en el que nació Domenic

Sin embargo, Luisa Fernanda W se tomó un breve momento para compartir con sus seguidores un revelador video en donde muestra cómo luce su cuerpo después de ocho días de haber dado a luz, dejando ver que su abdomen se ve casi como antes y que otras zonas de su cuerpo comienza a tomar el mismo camino.

“Hoy estoy cumpliendo ocho días posparto, y parte del éxito de mi recuperación ha sido levantarme, bañarme y arreglarme un poquito”, confesó la influencer. “Aquí con este vestido parece que tuviera faja, pero no, así va mi recuperación. Me mentalicé en que me quería recuperar pronto para darle la mejor energía a mis hijos”.

Lea también: ¿Pipe Bueno y Luisa Fernanda van por la niña? Esto respondió el cantante cuando le preguntaron

La publicación no tardó mucho en llenarse de diversos comentarios, la mayoría de ellos impresionados con la rápida recuperación de Luisa Fernanda W y la figura que ha conseguido en tan solo ocho días después de dar a luz a Domenic.

“¡Qué cuerpazo Luisa Fernanda! Me encanta que seamos unas mamá-sitas”, “Se ve que le va a quedar el cuerpazo igual” y “Ojalá yo hubiera lucido así a los 8 días post” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.