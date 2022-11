Luisa Fernanda W confesó el estado en el que llegó Pipe Bueno al nacimiento prematuro de su bebé

Este 27 de octubre, en horas de la madrugada, la empresaria y generadora de contenido en redes sociales Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno confirmaron el nacimiento de su segundo bebé, a quién nombraron Domenic. Fue justo un día antes del cumpleaños de su primer hijo, Máximo. Luisa reveló el detalle del estado en el que el cantante habría llegado al nacimiento.

A través de un video que la pareja publicó a través de las redes sociales, revelaron imágenes del día que nació Domenic, al menor estilo de un reality, mostraron el minuto a minuto del nacimiento del bebé.

En el relato el cantante de música popular reconoció que se había tomado unos traguitos antes de salir para la clínica, porque no se esperaban el nacimiento y estaba con unos amigos escribiendo canciones.

“Ya la prenda se me bajó”: Pipe Bueno

El nacimiento de Domenic los tomó por sorpresa. “Yo estaba escribiendo música, para los que no saben, yo cuando escribo música me tomo por ahí alguna cosa como para la sed, como para estar contentoso. Y estoy más prendido que un diciembre y me dice Luisa dizque ‘vámonos para la clínica’ y yo ‘no, como así’”, dijo el cantante.

“Yo entré al baño y hago chichí, pero luego siento que me baja agua involuntaria, inmediatamente le consulto a mi médico obstetra y me dice que eso no es normal y que vaya a urgencias”, contó Luisa.

En el video luego aparece Pipe cambiándose de ropa para ponerse el atuendo quirúrgico para poder ingresar a la sala de cirugía. En ese momento dijo: “ya la prenda se me bajó”.

Después, aparece tomando la mano de Luisa y muestran cómo llegó por cesárea Domenic al mundo.