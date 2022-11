“No va a quedar en nada”: Margarita Rosa recuerda el ataque que recibió por parte de un hombre

Margarita Rosa De Francisco es una reconocida actriz, escritora y cantante quien actualmente volvió a ser parte de las pantallas colombianas, en su participación en ‘Café con aroma de mujer’. Tras la programación nuevamente de la producción, los comentarios tanto de apoyo como en contra de la caleña, a los cuales en su mayoría ha intentado ignorar, pero ante los repetitivos mensajes decidió hasta contar una anécdota al respecto.

La actriz suele ser muy activa en sus redes sociales, tanto así que se ha convertido en una de las figuras más destacadas en medio y después de las elecciones presidenciales, en donde reitera su apoyo a Gustavo Petro. Y es que a pesar de que no se encuentra radicada en el país, está al pendiente de cada uno de las situaciones que enfrenta el país y aquellos en las que se vulnera al ser humano.

Pero, desde hace ya varios días ha buscado revelar detalles sobre su participación en la novela. Si bien, en principio se fue en contra de RCN por haber cortado la producción, al parecer, ha buscado enfocarse en otros aspectos. Margarita aseguró: “Yo en Café tenía como cara de papa”. Declaraciones que causaron risas y sorpresa entre sus seguidores, quienes no entendían el porqué de sus palabras.

Seguidamente, De Francisco le compartió a sus seguidores los motivos que la llevaron a afirmar esto. Según ella, esto se dio: “Cuando fui “Señorita Valle” (1984), en Cartagena, mientras me bajaba del bus en el que veníamos, un tipo me gritó: “usté con esa cara de papa no va a quedar de nada”. Yo ya lo había pensado antes (lo de la cara de papa)”.

Pero, sus declaraciones no terminaron allí, pues un internauta decidió preguntarle sobre qué tal era trabajar con Guy Ecker. Ante su duda, la actriz no dudo en responderle al internauta, quien aseguró que el hombre es una excelente persona: “Bello. Un sol. Daba gusto besarlo”, agregó la escritora.

En medio de esto, los comentarios no se hicieron esperar en el tweet de Margarita, en donde varios de sus seguidores resaltan la belleza con la que cuenta la actriz a pesar del paso de los años. Pues, indican que no ha cambiado mucho y se ve mejor que nunca.

Sin embargo, no pudieron faltar las críticas no solo por su rol en la actuación, sino que también quienes le solicitaron enfocarse en los temas de que afectan al país, como es costumbre a través de sus redes sociales.

