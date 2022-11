Empezó el programa ‘La Descarga’ y estos fueron los memes virales en redes sociales

‘La Descarga’ es un nuevo programa de la televisión nacional que desde hace varias semanas está haciendo promoción. Lo que se sabía es que iba a tener la combinación de muchos realities: estarían concursantes que habían estado en ‘La voz’, ‘A otro Nivel’ y ‘Yo Me Llamo’, pero además de eso, van a incluir otras combinaciones, pues los participantes que pasen tendrán que convivir en una sola casa, tipo: ‘Protagonistas de Novela’

Lea también: Care Puñito: los graciosos nombres de los gatos de Jhon Alex Castaño

Muchos estaban a la expectativa de lo que sería el programa, sobre todo porque tenían muy buenos jurados, Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle. Eso si, esta última jurado ha causado mucha controversial en redes sociales, pues no estaban de acuerdo que estuviera presente, luego de toda la polémica que levantó luego de los comentarios ofensivos hacia la vicepresidente.

A pesar de eso, muchos estuvieron conectados comentando en redes sociales, algunos cancelando el programa y otros aprovechando cada apunte para hacer memes y resaltar las diferentes personalidades del programa.

“Lo que me aburre de estos realities son las entrevistas. Para mí son innecesarias” “Pudieron haber elegido mejores mentores, ¿no? JAJAJAJAJAJ Marbelle me cae como una patada en el cul*, ¿no que esa vieja se iba de Colombia pues?” “Marica, no pensaba ver esa mie*** de ‘La Desarga’ pero es que Maía, es mi debilidad la amo, es divina en todo sentido” fueron algunos comentarios de usuarios en internet.

Sin embargo, los memes fueron los mejores, teniendo en cuenta que algunos no están de acuerdo con el mismo formato, pues consideran que es lo mismo de siempre, pero “licuado” con un todo un poco.

Lea también: ¿Yailin la más tóxica?, se dice que la cantante le tiene hackeado el celular a Anuel

“Caracol apoya abiertamente el Racismo colocando a Marbelle, ¿que hará Marbelle cuando aparezca un concursante negro?”

Lo cierto es que, lastimosamente para algunos, Marbelle fue protagonista por la buena química que tuvo con sus compañeros.

Caracol sacando pecho de #ladescarga pero... es una licuadora de contenidos originales pic.twitter.com/aQCIrLpGyy — La Otra Reina (@jorge_usmadg) November 3, 2022

#LaDescarga perdonamos a los políticos, violadores, ladrones, asesinos, entre otros personajes corruptos y cínicos que desangran y maltratan nuestro País...aceptemos un punto de vista diferente #Marbelle ha luchado para llegar lejos; mujeres donde está el apoyo que tanto hablan? pic.twitter.com/7v1OreosfF — @StevenJehins (@SJehins) November 3, 2022

Lo que no entiendo es como harán en este programa con imitadores y cantantes, es una mezcla rara jajaja#LaDescarga #YoMeLlamo #LaVozColombia #AOtroNivel pic.twitter.com/cUQwRvHZnG — Ghostface 🚨🔪 (@SebastianL52327) November 3, 2022