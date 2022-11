¿Yailin la más tóxica?, se dice que la cantante le tiene hackeado el celular a Anuel

La relación de estos dos famosos no se puede definir. Un día publican lo mucho que se aman y otro están separados y hasta con hijo de por medio. Desde hace varios meses se viene rumoreando que la pareja no está pasando por su mejor momento, pero siguen en la lucha. Ahora que el cantante ha comprado un carro tanque, ha quedado en exposición porque se robó una historia que no era de ella.

Después de la supuesta infidelidad, Anuel le habría hecho llegar rosas a Yailin, lo que confirmaba que habían vuelto. Sin embargo, los rumores de que Anuel estaba con otra mujer, volvieron a sonar cada vez más fuertes, sobre todo porque una chica colombiana empezó a decir que realmente el cantante estaba con ella y no con la dominicana.

Todo sucedió cuando Yailin subió un video como si fuera la copiloto del carro tanque del cantante, pero inmediatamente, en las redes sociales de Sharon, la colombiana que sigue diciendo que el cantante está con ella, incluso afirmando que ese día se habían dirigido a la playa. Reveló que la Yailin le había robado la historia y que tenía las pruebas.

Mostró que dicha historia estaba en su archivo de Instagram, además compartiendo el audio original, pues el compartido por Yailin tenía una canción de ella puesta.

¿Cómo habría pasado esto?, la colombiana aseguró que Yailin le tenía hackeado el Instagram al cantante y a ella, por ende, podía acceder a su archivo y a todos los videos que grabara.

Por ahora, ni el cantante ni Yailin han dado declaraciones oficiales de lo que realmente está sucediendo con ellos.