Relaciones: 4 pruebas de que su pareja NO está contenta con usted

Caer en la rutina es uno de los grandes peligros que amenazan la felicidad dentro de una relación. Permitir que el amor se enfríe y continuar estando con la persona que alguna vez fue amada puede poner en peligro la alegría. Es completamente normal que la pasión inicial de una relación cambie con el tiempo. Para no caer en la rutina, la mejor opción es innovar cuando ambos se consideran importantes el uno para el otro.

Sin embargo, muchas parejas acaban asentándose cuando se acaba el amor, pero siguen viviendo con un “extraño” a su lado. Hay señales claras que indican cuando la monotonía se ha apoderado de la relación, es hora de hacer cambios o caminar por separado. Le traemos cuatro señales de que tu pareja no está contenta contigo.

Puede leer: “Estoy cansada, él no es un joven”: Alina Lozano responde a los malos comentarios por su sonado romance juvenil

1. No hay más iniciativa de comunicación:

Al principio, su pareja se comunicaba sobre todo tipo de temas, pero ahora siente que necesita sacar leche de una piedra para obtener algo. Tal frialdad ocurre porque ya no se siente cómodo ni comprendido hablando con usted, por lo que tiene resistencia a contar cosas o abrirse. Su pareja también puede mostrar desinterés por las cosas que le suceden, lo que la convierte en una más en su vida.

2. No le interesa innovar ni sorprenderlo:

Al inicio de la relación, fue testigo de varias acciones de su parte para sorprenderlo con romanticismo y buenas acciones, con el fin de complacerlo y mostrar la mejor versión. Sin embargo, ahora parece que lo ignora y cada vez pasa menos tiempo con usted. Las fechas especiales y los placeres ya no forman parte de sus intervenciones.

3. Hay pocas relaciones sexuales:

“Es natural que las personas tengan menos sexo cuando están en una relación comprometida a largo plazo, pero si está disminuyendo y no están buscando oportunidades de uno a uno, eso podría significar que no están tan involucrados”. Jousha Pompey, una experta en relaciones, le dijo a The Associated Press. Insider. Este tema es solo para parejas que ya tienen una vida sexual activa.

Lea también: Vidente colombiano dice que Clara Chía y Gerard Piqué serán padres pronto

4.No planea para el futuro:

“Si estuvieran hablando de irse de vacaciones con la familia o ir con amigos y esperar a que suceda toda la planificación y no sucede, podría ser que lo estén evitando”, agregó el experto. Si en esta etapa, su pareja ya no muestra ningún interés en construir algo con usted, ya que la monotonía ya reina en la relación y es cómoda, es ideal que las personas en este escenario reevalúen la ruta del compromiso y busquen reparar la relación. Si no funciona, la mejor opción es avanzar por separado y no dejar que la felicidad se vea comprometida.