“Estoy cansada, él no es un joven”: Alina Lozano responde a los malos comentarios por su sonado romance juvenil

Alina Lozano, es una reconocida actriz quien ha hecho parte de diferentes exitosas producciones, como: ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa’ quererte’, y ‘Pedro el escamoso’. Aunque recientemente no se le ha visto siendo parte de telenovelas, ha buscado impactar a través de sus redes sociales, en especial TikTok.

Sin embargo, ha recibido un sinfín de comentarios por quien la acompaña en los estos. Resulta ser un joven llamado Jim Velázquez, quien también se dedica a la actuación. La actriz, en medio de una entrevista para el programa de entretenimiento ‘La Red’, aseguró que ha recibido varios comentarios con respecto a tener una relación con alguien 30 años menor que ella, teniendo en cuenta que la colombiana tiene 53 años.

En medio de un clip recientemente publicado, Alina aseguró que está cansada de las críticas que recibe a diario por salir con un joven, quien para muchos de sus seguidores tiene 19 años. La actriz indicó: “Él tiene 23 años, pero, no lo quiere reconocer, porque es un Peter Pan que no quiere crecer. Yo no tengo ningún problema con mi edad”.

Seguidamente, fue el turno de Aliana, pero, en cambio, ella no quiso referirse al tema. Tanto así, que trató de esconder su cédula y asimismo, buscó huir del lugar, mientras que el joven trataba de convencerla de revelar su verdadera edad.

Y es que, al parecer, esto solo se trataría de un simple clip con el que buscan divertir a sus seguidores. Pues, son miles los comentarios y por supuesto, la polémica que ha generado, con el que se trataría el noviazgo entre la actriz y el creador de contenido.

Aunque intentó aclarar la edad con la que contaría su pareja, para muchos no existe una gran diferencia entre los 19 y los 23, pues, para los usuarios de esta plataforma igual sigue siendo un ‘jovencito’. Asimismo, enfatizar que independientemente de la diferencia de edad, sus contenidos publicados resultan ser muy buenos y del agrado de los internautas.