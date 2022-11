No ha empezado el nuevo reality de Caracol y en redes ya le dan palo, por una razón que tiene nombre propio

Tras la finalización de La Voz Senior, Caracol anunció que en su reemplazo llegará un nuevo reality al canal, ‘La Descarga’, desde hace ya varios días vienen mostrando comerciales en los que promocionan el nuevo concurso que tendrá como presentadores a Jessica Cediel y Carlos Calero, en cuanto a los mentores quienes liderarán los grupos serán: Santiago Cruz, Gusi, Maía y Marbelle.

El reality según se ha podido saber congregará a participantes de temporadas anteriores de A otro nivel, La voz y Yo me llamo en una casa y deberán competir en actuaciones musicales, además de superar la convivencia en un mismo espacio al estilo Gran hermano, en donde hay cámaras en todo el espacio y lo que los obligará a superar pruebas socialesa la vista de todo el público.

Algo que ha llamado mucho la atención es la elección de los mentores, en especial Marbelle, que aunque tiene un gran talento musical, recientemente ha estado en la boca de todos por sus escándalos personales, en los que se destacan las críticas al gobierno actual y los ataques directos a Gustavo Petro y Francia Márquez. Incluso la cantante dijo que se iría del país si ellos quedaban electos para gobernar al país lo que desató muchos comentarios, hasta para hacer los videos promocionales del reality utilizaron el tema a modo de burla.

La Descarga se estrenará este 2 de noviembre a las 8 pm, pero desde ya está recibiendo muchas críticas, en especial por la elección de Marbelle como parte del show, en redes se pueden leer comentarios en su contra como: “No me lo magino que le toque a la Marbelle una chica negra , pobrecita”, “Y esa señora no se había ido del país?”, “Donde sea que esté esta señora que representa todo el racismo no me veo ni los comerciales, es una falta de respeto con los televidentes que esta señora salga al aire”, entre muchos otros que expresan su descontento