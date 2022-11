"No es humildad, no está Dios en su corazón” Sacerdote dejó tirados a los novios en plena misa de boda y los hizo llorar

Uno de los momentos más especiales para una pareja es el de su matrimonio, es cuando todo el camino recorrido tiene fin al dar el ‘sí acepto’ en espera que el sacerdote diga el tan esperado ‘puede besar a la novia’, uno de los momentos que más atesoran los novios y que queda en el recuerdo para toda la vida, por eso todos los detalles se cuidan para que no pase nada malo y el momento resulte perfecto.

Entre las cosas que podrían fallar en el momento de la boda se puede contemplar que algo pase con los invitados, quizá algo del vestido, que la persona encargada de las fotos no llegue, pero que quien represente un problema sea el sacerdote que oficia la boda, eso es bastante fuera de lo común, es posible que algo le suceda y no se pueda presentar, pero que se presente y en medio de la boda decida irse, ni en la peor pesadilla de una novia sucedería.

Lea también: ‘Tendrá mucha’ impresionante regalo de su novio el que recibió esta mujer por estar de aniversario

Pues para la pareja protagonista de esta historia la pesadilla se hizo realidad, en un video que ya es viral en redes se puede ver como la pareja que está lista para casarse se encunetra frente al altar acompañádos del fotógrafo, pero oh sorpresa, el sacerdote encargado de casarlos no está. En el video se puede leer “El sacerdote se molestó porque estaban grabando la misa se mete y deja parados a los novios en plena celebración”.

“Eso que hizo no está bien, no es humildad, no está Dios en su corazón” se le escucha decir al fotógrafo en la grabación, quien agrega que lleva 30 años haciendo esto “Dejó a mis clientes a medias, es una celebración que yo conozco”. La pareja se puede ver muy triste en el desarrollo de la complicada escena, incluso se les ve llorar.

También le puede interesar: Vacaciones terminaron en tragedia, hombre grabó su propia muerte en atracción turística

Para fortuna de la pareja el sacerdote decidió regresar luego de 20 minutos de ausencia y decidió seguir con la ceremonia, no sin antes culpar al fotógrafo por lo sucedido “Todo fue provocado por el señor fotógrafo, yo en ningún momento le falté al respeto a las personas. Todo fue azuzado (incitado) por él”.