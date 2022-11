Tendrá mucha, impresionante regalo de su novio el que recibió esta mujer por estar de aniversario

No todas las personas están para relaciones de pareja, en cambio hay otros que cuando encuentran a alguien dan todo de si para que su pareja se sienta muy feliz en su compañía y por ninuna razón piensen en terminar las cosas, algunos lo de demuestran con palabras bonitas, pequeños detalles, muestras de cariño y por su puesto, hay quienes ponen la billetera encima de la mesa y no piensan en gastar de más con tal de complacer a su pareja.

Esto parece que fue lo que sucedió con el hombre protagonista de esta historia, el empresario Ever Santino tiene una novia con la que lleva exactamente 11 meses de relación y aunque no han cumplido un año juntos, quiso demostrarle todo su amor adelantándole el regalo de aniversario de una forma bastante especial y por qué no decirlo, un poco excentrica, poniendo la billetera de por medio para demostrarle a ella cuanto la quiere.

El hombre decidió regalarle a su novia, que es modelo, una camioneta Chevrolet Silverado 2022, que está avaluada en unos 48.000 dólares, es decir en pesos colombianos al cambio de hoy, unos 240 millones de pesos, realmente una gran muestra de amor y billetera, pero eso no es todo, al parecer este regalo le pareció insuficiente y quiso sumarle otro ‘pequeño detalle’.

Santino decidió darle a su novia Pamela un ramo de flores, pero este tenía algo diferente, porque sino sería bastante tradicional, cada una de las rosas estaba rodeada por un billete de 100 dólares, en total 2.000 dólares en efectivo, 10 millones de pesos colombianos. Como no podía ser de otra manera la mujer expresó en redes sociale su alegría por el ‘detallito’.

“SALUD, DINERO Y AMOR! Que más puedo pedir? (...) Cada vez me sorprende más lo comprometido que está conmigo, inmensamente feliz y agradecida con Dios por haberme mandado un hombre que me cuide, respete y ame con tanto compromiso”.