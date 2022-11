¿Irreconocible? Así lucía Catalina Gómez en sus inicios en el modelaje

Catalina Gómez es una de las presentadoras más conocidas en el mundo del entretenimiento debido a sus casi 12 años dentro del programa ‘Día a Día’. Hecho que ha causado tanto criticas como apoyo por parte de los televidentes. Asimismo, los espectadores deseaban conocer otra de las facetas de la paisa, pues no habían tenido la oportunidad de verla.

Y es que algunos han resaltado la belleza de la presentadora, tanto así que hasta le aconsejaron dedicarse al modelaje. Teniendo en cuenta que su constancia y perseverancia a la hora de hacer ejercicio y cuidar su alimentación. Pero, lo que muchos no sabían era que la famosa presentadora durante algunos años se dedicó al rol de modelo.

Ante los comentarios que ha recibido por medio de sus redes sociales, Catalina decidió compartir un TBT de algunas de sus sesios siendo modelo. En una de ella se ve a la presentadora con una peluca rubia, motivo por el cual a sus seguidores le tomó un poco de tiempo afirmar que si se trataba de ella. Asimismo,

En cuanto a la segunda fotografía, se observa a Gómez en una faceta mucho más tranquila y natural, en la cual muchos de sus seguidores indican que los años no le han pasado y que luce actualmente como en aquella imagen. Entre los comentarios se destacan: “Pues no se te han olvidado esos días, aún tienes el toque”, “Todavía conservas el porte de modelo, qué bonita”, “Como siempre bella, Cata. No cambias ni un poquito”, “Muy bonita, no cambias”, “Divina, esa sonrisa tierna no te abandona”.