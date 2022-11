¿Nueva faceta? ‘La Liendra’ mostró cuál fue el libro que le cambió la vida por completo

‘La Liendra’ suele estar asociado con el humor, las risas y uno que otro detalles polémico, captando así a más de seis millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram. Pero lo que muchos de ellos tal vez no sabían es que tiene un lado intelectual que apenas ahora comienza a mostrar, revelando cuál fue el libro que cambió su vida por completo.

El humorista, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, ha sido calificado en más de una ocasión como una persona con poco estudios y hasta inculta. De hecho, el influencer Nicolás Arrieta recientemente lo atacó al comentarle que antes de pelear con él, primero se preocupara por escribir un párrafo sin errores.

Puede leer: ‘La Liendra’ reveló cuáles son sus planes para culminar sus estudios

Y si bien el joven ha sido criticado en un par de ocasiones por esto y por no haber culminado sus estudios, recientemente demostró que ninguno de estos detalles ha sido un impedimento para culturizarse y abrirse al mundo literario, revelando con orgullo que ha leído varios libros completos. Pero resalto que ‘El secreto’ fue el que cambió su vida por completo.

“Me cambió la vida y es el mejor regalo que me han dado, es ‘El secreto’ (...) Fue el libro que me ayudó a transformarme en lo que soy mentalmente. Es un libro que lo recomiendo mucho”, dijo La Liendra emocionado.

Lea también: “Cuanta ignorancia en una sola foto”: Matador se va contra ‘La Liendra’ y su foto con mural de Pablo Escobar

En otras historias aprovechó para dejarle saber a sus seguidores que a pesar de no manifestarlo mucho a través de sus redes sociales, le gusta leer libros que tengan que ver con la mente, cómo funciona y todo lo relacionado con este campo.

También aclaró que no suele hacerlo público porque puede que no sea de tanto interés para algunos de sus seguidores. “A veces digo: ‘de pronto no a todo mundo le gusta esto’, pero a mí me fascina todo lo que sea el alma, Dios, cómo funcionan las personas, comportamientos. Me gusta todo ese tema”, como La Liendra.