Nueva parodia a ‘Monotonía’ de Shakira la convierte en Amanda Miguel

Shakira está muy dolida y no piensa ocultarlo, por el contrario, está capitalizando la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí a su favor para entregarle a sus millones de fanáticos en el mundo temas como los que hacía antes de empezar su relación.

‘Don’t Wait Up’, ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, sus tres recientes éxitos, son muestra de ello y también de lo que se viene, en un disco con el que promete hacer catarsis como ya lo hizo en el pasado.

Y tras el apoyo e insuperable éxito que ha tenido la bachata que comparte con Ozuna las redes sociales se han llenado de diversas reacciones, pero también de comparaciones y parodias que han desatado las risas de todos.

Si bien días atrás un urólogo se hizo viral al usar el tema para explicar las consecuencias y cómo evitar una litiasis renal, ahora llega una versión del tema, pero lip sync sobre la pista del tema tusa por excelencia en toda América Latina de Amada Miguel ‘Él Me Mintió’.

Se trata de una cuenta en Instagram que ha hecho un perfecto trabajo de edición en el que buscó cada extracto del video de Shakira para que el movimiento de sus labios coincidiera con las frases de la afamada canción de Amanda Miguel.

Por ello usando las primeras imágenes del audiovisual en el que Shakira aparece en uno de los pasillos de la tienda y otras escenas con el corazón en el suelo y en la mano, momentos antes de que quien simular ser su ex Gerard Piqué le dispare.

“Él me mintió, él me dijo que me amaba, y no era verdad, él me mintió. No me amaba, nunca me amó, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado soy tan desdichada, quisiera morirme”, suena sobre las imágenes de Shakira en ‘Monotonía’.