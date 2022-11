¡Con humor! La sarcástica respuesta de Carolina Cruz a un internauta que criticó su disfraz

Halloween terminó reuniendo a varias celebridades colombianas bajo una misma idea popular: disfrazarse de personajes divertidos con ideas muy creativas. Y entre ellas se encontraba la presentadora Carolina Cruz, quien decidió tomar la identidad de la Mujer Maravilla por algunas horas, un atuendo que al parecer no fue del agrado de un par de internautas.

Sin embargo, la colombiana no se quedó callada ante los malos comentarios y decidió responderle con mucho humor y un tono sarcástico a un usuario de las redes sociales que no solo criticó su look, sino también su figura.

El pasado 31 de octubre, Carolina Cruz decidió sacar su lado más festivo junto a sus compañeros del programa ‘Día a día’ al disfrazarse de esta famosa heroína, presumiendo su atuendo no solo en la televisión sino también en sus redes sociales con un post en donde posa como toda una guerrera.

“Cada año el tema del disfraz me gusta más”, escribió con entusiasmo la presentadora en el post. Y si bien la mayoría de los comentarios estuvieron llenos de elogios, hubo algunos que fueron negativos, criticando no solo su atuendo sino también su figura.

Sin embargo, Carolina Cruz no se quedó callada y a través de una historia de Instagram le respondió a uno de sus ‘haters’ que le comentó que “quedaba mejor de mesa de billar”. Ante este mensaje, la presentadora recurrió a su lado más divertido y sarcástico, dejando ver que no le tomaba importancia a lo negativo: “Este comentario me hizo el día jajajajaja gracias jajaja”.

El usuario de las redes sociales también recibió algunos comentarios de los seguidores de la modelo, quienes lo criticaron por atacar su atuendo y su apariencia. “Serás niña”, “Señor, que falta de respeto” y “Usted de payaso” fueron algunos de los mensajes que recibió el hater de Carolina Cruz.