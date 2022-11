Beéle encaró a su papá en redes sociales y hasta casi llora

Beéle ha sido tendencia en redes sociales por las peleas públicas que ha tenido con su propio padre. El joven ha tenido mucho éxito gracias a su talento y los amigos que ha conseguido dentro de la industria como Maluma, J Balvin, Feid, entre otros. Sin embargo, algo que le parte el corazón, es la mala relación que mantiene con su padre y de la que todos han sabido.

Lea también: Luisa Fernanda W mostró el momento exacto en el que nació Domenic

Han sido varias las oportunidades en las que el cantante se ha mostrado muy nostálgico y conmovido cuando habla de su padre, debido a que él ha salido públicamente a hablar de él hasta el punto de dejarlo mal parado, afirmando que lo abandonó cuando este logró conseguir fama.

Su padre llegó a afirmar que Beéle cambió tanto con él, que de seguro sentía vergüenza de su familia, pues se alejó y ni el teléfono contestaba.

Ante esto, el cantante compartió un video en donde decía que se alejaba de su propio padre porque él le hacía daño, sobre todo cuando se le aceraba y trataba de sincerar sus sentimientos con él. A pesar de todo lo que ha pasado, aseguró que en su corazón no había nada de resentimiento, porque incluso estando lejos, estaba aprendiendo, ahora que era papá, a que no hacer.

Lea también: Supuesto ovni hizo aparición en China y así fue captado en redes sociales

Aparte de las duras palabras, muchos aseguraron que se escuchaba tan triste, que incluso estuvo a punto de llorar. Hasta el momento, su padre no ha dado declaraciones, pero muchos usuarios desean que las cosas se arreglen, porque al final, sangre es sangre.

En eso, en el programa de ‘Lo Sé Todo’ Elianis Garrido también aseguró que ella, por amor propio y tranquilidad, también se alejó de su papá, lo cual ha sido un capítulo de su vida bastante difícil para ella.