El papá de Beéle aseguró que su hijo sentía vergüenza de él

Beéle es uno de los artistas que ha tenido la oportunidad de sobresalir en la industria musical gracias a su talento y su carisma. Ha logrado tener varias colaboraciones y hasta pisar grandes escenarios. Sin embargo, su papá asegura que no es tan buen hijo como lo es en la música.

Lea también: “No tiene belleza, pero si plata”: esto gana al día el nuevo novio de Aída Victoria Merlano

El artista ha logrado codearse con los artistas más importantes como Myke Towers, Feid, entre otros, lo que lo ha posicionado en la lista de reproducción más importante y ha puesto a sonar sus canciones en la radio. Esa es la historia que todo el mundo conoce, pero la que no es sobre su familia y su padre, en específico, pues ha tomado las cámaras del programa de ‘Lo Sé Todo’ para hablar de cómo es su relación con su hijo.

Y es que desde el 2020, el papá de Beéle se acercó a las cámaras, para manifestar lo inconforme que se sentía con el trato del artista, pues él fue quién desde pequeño lo impulsó y lo ayudó a crecer en la música, gastando su plata y apostándole para que pudiera grabar en estudio.

Todo empezó a decaer en su relación, según el padre, cuando el cantante empezó una relación con su actual novia con la que vive, pues desde allí se alejó tanto, que ni siquiera quiso ayudarle económicamente cuando pasaba por un momento difícil, sobre todo porque sufre de una enfermedad que no le permite trabajar.

Lea también: Elianis Garrido confesó que ya está encargando bebé

En ese momento, Beéle aseguró que no tenían la mejor relación porque él solía ser muy duro cuando era pequeño. Pero además de eso, el cantante confesó que no le gustaba trabajar, así que cuando tuvo un problema económico, no pudo darle lo que estaba acostumbrado, lo que terminó por molestarlo, añadiendo que solía gastarse la plata en otras cosas que no eran necesarias.

Ahora, luego de dos años, el papá volvió a hacer declaraciones del distanciamiento que han tenido con su hijo, confesando que cuando lo llamaba le contestaba lo netamente necesario.

Además, afirmó que no solamente le debía su carrera, sino que le parecía muy triste, que ni siquiera en las entrevistas lo nombraba luego de tanto esfuerzo. Beéle, en una entrevista para el mismo programa, solamente se corrió de la cámara cuando le preguntaron por su papá. Un gesto dice más que mil palabras.