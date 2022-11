Supuesto ovni hizo aparición en China y así fue captado en redes sociales

Desde hace muchos años que se tiene la idea de qué seres de otro mundo no vigilan. Muchas teorías y casos de avistamiento ha habido. Cada vez más estos videos se hacen virales debido a la inmediatez de las redes sociales.

Ahora, un nuevo caso asustó por completo a todos los ciudadanos que iban caminando por la calle, pues se dieron cuenta de que en el cielo, en medio de tantas nubes, había algo que alumbraba, como si se tratara de alguna nave espacial flotando.

Obviamente, muchos empezaron a sacar su celular y grabar lo que estaba sucediendo, pues aparte de ser bastante grande, se veía hasta tenebroso.

Cuando la persona que grabo hizo ‘zoom’, se dio cuenta de que había varias ventanas que alumbraban y era en forma circular.

Sin embargo, varios apuntan que no se trataba de ninguna nave, sino que era un edificio que, por la espesura del ambiente, se tapaban los primeros pisos.

Los comentarios empezaron a sonar en redes sociales y algunos afirmaban que “Si que se los lleven, se han portado muy mal” “Creo firmemente que no somos los únicos en el universo. Lo que hoy en día “sabemos” es lo que el sistema quiere que sepamos, más no es la verdad absoluta, cada quien es libre de creer y pensar en lo que quiera” “Bueno, pero por qué no vienen a Colombia, todo en China” “Ellos ya comienzan revelarse. Hace mucho tiempo hablan de que ellos. Quieren mostrarse a la humanidad, pero la humanidad no está lista aún para que ellos se muestren al mundo”