Seguidoras de Juan Diego Alvira lo llenaron de piropos por su curioso disfraz

Juan Diego Alvira no solo destaca por su talento frente a las cámaras y los divertidos momentos que protagoniza en sus reportes y entrevistas, sino también por ser una figura que interactúa mucho con sus seguidores en las redes sociales. Pero sus fanáticos también buscar tener contacto con él y hacerle llegar todo tipo de mensajes, como la cantidad de piropos que recibió por su curioso e improvisado disfraz de Halloween.

El colombiano ha llamado la atención de muchas seguidoras en más de una ocasión, siendo etiquetado como “galán” en más de una ocasión, y hasta ha recibido más atención de la usual de parte de diversos transeuntes cuando hace sus famosos reportajes de calle, distrayendo a más de uno en el proceso.

Pero en esta oportunidad, varias fanáticas decidieron elogiarlo a propósito del rápido y sencillo disfraz que escogió para el Halloween de 2022, siendo su opción Batman periodista, optando por usar una máscara del famoso superhéroe mientras llevaba una camisa negra y un pantalón del mismo color, un atuendo que suele llevar cuando está trabajando.

Juan Diego Alvira hizo pública su elección a través de un post en Instagram en donde aparece sentado con una gran sonrisa, mientras que de fondo suena el clásico tema de la serie de Batman de 1966 y se ve el emblema girando.

A propósito de esto, muchas de sus seguidoras no dejaron pasar la oportunidad para elogiar al periodista y felicitarlo por su disfraz ya que, según muchas de ellas, va muy bien con su personalidad. “Batman es el caballero de la noche... Y usted es un caballero”, “Omeee quién fuera tu Robin” y “Me encontrara yo ese caballero” son algunos de los piropos que se pueden leer en la publicación.

No es la primera que Juan Diego Alvira es asociado con un personaje de cómics, ya que hace algunos meses presentó un estilo bastante particular, el cual muchos de sus seguidores no tardaron en asociar con el alter ego de Superman, Clark Kent, quien casualmente también es un periodista.