Aída Victoria Merlano se cansó: reveló que le importa un cu** lo que haga su exnovio

Aída Victoria Merlano suele ser bastante polémica con sus relaciones amorosas. Si no es por lo uno, es por lo otro. La creadora de contenido suele ser muy abierta, con diversos temas, sobre todo los sexuales y de intimidad, lo que ha generado que muchos la critiquen. Debido a la exposición que le ha dado a sus relaciones amorosas, es imposible que la gente no comente, incluso, sus mismos exnovios.

El 2022 podría decirse que terminó bien, pues Naldy conquistó su corazón y empezaron una relación amorosa. Las cosas pronto terminaron porque, al parecer, su temperamento era el mismo, lo que generaba mucho conflicto entre ellos.

Volvieron a intentarlo a los meses, incluso llegaron a vivir juntos en Medellín y en Barranquilla, como el mismo Naldy aseguró a través de las redes sociales, pero rápidamente volvieron a estar solteros, a pesar de lo enamorados que se veían en redes sociales.

Sin embargo, parece que las cosas habían terminado bien, pues cuando Aída tuvo el problema legal y tuvo que afrontar la justicia nacional, Naldy, a pesar de no ser su novio, la apoyó tanto privada como públicamente, asegurando que era una mujer muy trabajadora y merecía lo mejor.

Pero ahora las cosas están más tensas que nunca. Cada uno ha salido en sus redes sociales hablando de lo que fue su relación. Naldy confesó hace poco todos los millones que se había gastado en Aída y ahora ella decidió responder muy cansada de la situación.

¿Qué le dijo Aída Victoria a Naldy?

A través de un live en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido aseguró que ella no estaba pendiente de lo que decía y que no decía su exnovio sobre ella y su relación:

“¿Ustedes creen de verdad que a mí me importa lo que haga mi ex o lo que mi ex diga?, ¿sabes cuando ando pendiente o cuando hablo de otra gente?, cuando yo no estoy feliz, pero si estoy feliz y me dan todo para ser feliz, no me interesa hablar de lo otro, no quiero hablar de él. ¿Por qué no quiero dar respuesta?, porque no quiero hablar de él. Echemos chisme nosotros, que vamos a ponernos a hablar de otra gente” terminó por decir.