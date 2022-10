¿Tocó el amor a la puerta de Luisa Castro? Pillaron a la ex de ‘La Liendra’ con un famoso

Muchos critican a ‘La Liendra’ por su físico, pero la verdad es que el Influenciador ha tenido muchas novias lindas a su lado. Prueba de ello no solo es Dani Duke, sino también su exnovia Luisa Castro. Muchos llegaron a decir que dicha relación era por interés, pues no entendían como una mujer tan linda podría fijarse en un hombre como ‘La Liendra’.

Lea también: “Te mereces lo mejor”: Alejandro Riaño al saber que su ex, María Manotas, ya tiene nuevo amor

A pesar de ello, los dos creadores de contenido duraron varios años juntos, incluso viviendo en la misma casa. Sin embargo, parece que todos los comentarios malos que les hicieron al principio de la relación, resultaron afectando en gran medida su amor.

Y es que las cosas no terminaron bien, de hecho, a pesar de todo el tiempo que ya llevan separados, es la hora en la que ninguno de los dos se puede hablarse y saludarse.

Este fin de semana estuvo bastante movido para Luisa Castro, ya que algunos usuarios la han visto al lado de Reykon. Las cosas aún no se han confirmado, pero parece que los dos tienen un romance.

Obviamente, los comentarios en Internet no han parado de hablar, algunos no están de acuerdo con esta nueva relación, pero otros definitivamente dicen que Luisa Castro es muy prudente con sus relaciones amorosas, cosa que valoran, pues no tiene necesidad de estar publicando nada en redes sociales, precisamente, para evitar los rumores falsos y comentarios de una relación que solamente a ella le compete.

Lea también: ¿Confirmó romance con Jhonny Rivera? Shaira se refirió a su vida amorosa

¿Cómo se debe estar sintiendo ‘La Liendra’ con la nueva relación de Luisa Castro?, lo cierto es que tanto él como Dani Duke aseguran que entre ellos no hay rencor, pero que cada uno ya tiene su vida propia, sobre todo ‘La Liendra’ que desde hace varios años afirma estar enamorado de Dani.