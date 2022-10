“Eso no es de gente buena”: Carolina Sabino se va en contra de la Negra Candela por sus declaraciones

Carolina Sabino es una actriz colombiana quien se dio a conocer durante varios años en diferentes producciones, las cuales se convirtieron en un éxito en la pantalla grande, como lo son: ‘Chepe Forutna’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Donde está Elisa’, entre otras. Y es que a la bogotana no se le ha vuelto a ver en las telenovelas, pues, se encuentra radicada con su familia en Ecuador, donde sigue llevando a cabo sus varios proyectos actorales y por supuesto, en contacto con varios de sus colegas.

La actriz fue una de las invitadas en el programa ‘Diva Rebeca’, para conocer algunos detalles de su vida, ya que, sus seguidores le perdieron el rastro ya hace algún tiempo. Carolina relató uno de los complejos procesos que tuvo que atravesar hace algunos años, pues, debido a un accidente de tránsito que tuvo y que para ese momento indicaron, que un hombre inválido.

Lo sucedido trajo consigo un proceso legal, en el que la cantante durante varios meses luchó por demostrar la inocencia. Fue condenada a casa por cárcel. Sin embargo, años más tarde se conoció que había sido el hombre quien estrelló la camioneta de la actriz. En medio de esta situación, la actriz para ese entonces aseguró: “En la tarea de limpiar una gran mentira que se inventó una señora muy chismosa de la cual no digo su nombre porque detesto mencionarla”.

Como era de esperarse, el tema fue tocado a lo largo de la entrevista, en donde Sabino se incomodó ante las preguntas de Rebeca. Sin embargo, aseguró que conversó después de lo ocurrido con la negra candela: “Hay gente que habla con mucha ligereza de cosas muy profundas y ella se inventó algo muy serio, le dijo a todo un país que yo había atropellado a una persona“.

La actriz enfatizó que esto fue totalmente falso mencionadas declaraciones. Posteriormente, aseguró que arremeter contra el buen nombre de una persona debería tener consecuencias. Resaltó que aunque no le importa ahora la situación, le dejó una valiosa experiencia: “ella me enseñó cosas que no quiero ser en la vida, no quiero ser ese tipo de persona, no quiero arremeter contra nadie, como ella lo hizo conmigo. No puedes con una noticia, o con una cosa ocasional llevarte a la gente, eso no es de gente buena”.