Matador se va contra ‘La Liendra’ por foto en barrio Pablo Escobar

Días atrás por medio de su cuenta en la red social Instagram el creador de contendido ‘La Liendra’ mostró lo que fue su visita a una de las barriadas más populares de Medellín, y no es otra que la de Pablo Escobar.

En un seriado de diversas imágenes se puede apreciar lo que fue el recorrido de ‘La Liendra’ en el lugar, su paseo por las diferentes casas y la manera en la que compartió con algunos de los pobladores.

“Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar 🥶 Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños ❤️ no glorifico a Pablo ni lo admiro, pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto ⚡️¿qué les pareció el barrio y que otro lugar les gustaría que visitáramos ? Los leo 💪🏻”, escribió ‘La Liendra’.

Pero pese a que al pie de publicación aclaró que no admira al narcotraficante a muchos de sus seguidores y personalidades del acontecer colombiano no les pareció para nada llamativa la publicación y micho menos la referencia.

Uno de los primera en salir al paso fue el caricaturista Matador, quien no solo reposteó una de las imágenes de ‘La Liendra’ y lo etiquetó, sino que le dejó un mensaje corto, pero más que claro.

“Cuanta ignorancia en una sola foto” — Matador

Las reacciones a la imagen de ‘La Liendra’

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato las críticas se establecieron en los comentarios del post, muchos de ellos enfocados en lo que es la educación de ‘La Liendra’.

“Creo que esa persona necesita muchas clases de historia...”, “Un claro resultado de la falta de educación básica. 🤦🏻‍♂️”, “¡Oye! Si el sujeto supiera leer se ofendería mucho”, son solo algunos de los mensajes que destacan.