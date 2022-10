Marimanotas reveló todo sobre su nuevo novio, ¿ya olvidó a Alejandro Riaño?

Alejandro Riaño y María Alejandra eran una de las parejas más estables y queridas en la televisión y también en las redes sociales, sobre todo por la linda familia que tenían. Sin embargo, la realidad hoy en día es otra, Manotas tendría un novio del cual parece estar muy enamorada y Riaño ya también mostró que su corazón lo conquistó otra mujer.

A pesar de que la pareja terminó en buenos términos, muchos seguidores aseguran que no es correcto iniciar una relación tan rápido, sobre todo porque luego de una separación, hay muchas cosas que sanar y no se está preparado para abrirle el corazón a otra persona.

María Alejandra no piensa lo mismo, pues no perdió el tiempo para darle una nueva oportunidad al amor. En redes sociales ya había confirmado su nueva relación y hasta mostró su cara, pero no había contado más allá de una corta entrevista en un evento, en donde afirmó que era una mujer soltera, por ende, podía salir con quien quisiera.

Ahora, parece que dejó el silencio atrás y reveló todo acerca de su nueva pareja, afirmando que es un hombre increíble y una de las cosas que más le gustan, es que no pertenece a la farándula nacional

“Me lo presentaron por trabajo y el trabajo era otra cosa. Llevamos casi tres meses y bien, feliz, tranquila, hay paz en mi vida, es lo importante. Es bonito que la gente me apoya, hay otras personas que comentan que me separé y al otro día ya estaba con otro, pero no fue asó. No tiene hijos y los míos lo conocieron y se llevaron súper bien. Me daba mucho susto que no tuviera hijos porque no iba a entender, pero la verdad se la llevan super bien” terminó por decir la famosa.