“Estar con una mujer trans no es ser gay”: Gabriela Ísler sobre la sexualidad de Mauro Urquijo

Una de las parejas más polémicas de la farándula nacional es la conformada por el actor Mauro Urquijo y la modelo María Gabriela Ísler, quienes a lo largo de su relación han compartido momentos íntimos y han dado declaraciones que han provocado las reacciones de muchos.

Lea también: Empieza a tomar fuerza el disfraz de ‘Monotonía’ y la misma Shakira comparte cómo se puede hacer en casa

Recientemente, la pareja vivió un momento que generó revuelo en redes y medios, pues tomaron la decisión de terminar. Con el tiempo, y en medio de rumores, salió a la luz la verdadera razón de la separación.

“Le preguntaron: ‘¿Por qué dejaste a María Gabriela si ella te quería? En todas las entrevistas ustedes hablaban de su amor y estaban juntos’. ¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba”, dijo en su momento Gabriela, evidentemente ofendida.

Sin embargo, la ruptura no fue definitiva y volvieron a estar juntos luego de reencontrarse por casualidad en una discoteca de Villavicencio. Actualmente, residen en Bogotá y dicen estar muy felices juntos.

También le puede interesar: “No estaba tan loca”: le dicen a Yina Calderón por predecir el ‘hate’ contra ‘Epa Colombia’

¿Mauro Urquijo es gay? María Gabriela respondió

Recientemente, la pareja le concedió una entrevista a la emisora Tropicana, en donde les hicieron varias preguntas de su relación y, además, tocaron un tema que ha causado controversia y curiosidad por parte de muchos: la sexualidad de Mauro.

Ante los interrogantes de los locutores, María Gabriela decidió responder de manera contundente y aclarar.

“Mauro no es gay porque nosotras (las mujeres trans) ante la sociedad y ante el público nos visualizamos como una mujer, nos vemos como una mujer, tenemos senos, cabello largo; vestimos como mujer, olemos como mujer, actuamos como mujer… entonces no sería gay”, dijo.

Más adelante, la pregunta fue dirigida directamente hacia Urquijo: “¿Tú te consideras gay?”. A lo que él respondió que: “No, he tenido muchos amigos gais durante toda mi vida, he trabajado y tenido mucho intercambio con gente gay, pero no”.

Finalmente, Ísler señaló que es una mujer transgénero, es decir, que se ha sometido a procedimientos para transformar su cuerpo totalmente con las características femeninas. De igual manera, confesó que desde los 14 años comenzó el proceso con ayuda de su padre, que es cirujano.