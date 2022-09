Exesposa de Mauro Urquijo explota contra él por decir que la dejó argumentando que no es gay

La relación del actor Mauro Urquijo con su exesposa María Gabriela Ísler ha causado polñemica desde que se supo que estaban juntos, principalmente porque ella es una mujer transgénero y además porque Mauro Urquijo anteriormente estuvo casado e incluso tuvo hijjos con su antigua pareja. Luego de conocerse lo que estaba sucediendo varias personas se preguntaron si Mauro ahora tenía otras preferencias sexuales.

Luego de tener varios años de relación en los que tuvieron momentos polémicos, como cuando compartieron en redes sociales una foto desnudos al parecer teniendo relaciones lo que generó muchos comentarios, también el mismo hecho de su separación se dio de forma confusa y en medio de declaraciones de un lado y otro que han encendido el problema. Según lo que contó Ísler, ella llegó un día al apartamento que compartían y ya no había ninguna pertenencia de Mauro, tampoco habían algunas cosas que compraron juntos.

Escándalo reciente

Hace un par de semanas se conoció un video de la ex de Mauro, al parecer después de haber tomado algunos tragos, en donde se refería al caso diciendo “Fue tan desagradecido ese hijue… malpa… ese, me pagó mal hijue...ese. Ahora dice que no es gay. Después de que me comío tres años, ahora no es gay”.

Una nueva arremetida de María Gabriela

Luego de estas declaraciones que se hicieron virales Ísler se refirió al tema en una entrevista, contradiciendo el argumento en el que el actor dice que acabó la relación porque no es gay, ante esto dijo que Mauro le dijo en más de una ocasión “Amor yo no soy gay, yo soy 100% hetero, pero yo estoy contigo porque tu eres una mujer”, además dijo que Urquijo está lucido y “él sabe quien es él, él sabe quien es hombre, él sabe quien es mujer, él sabe quien en trans”.