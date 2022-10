Con pelos y señales, Andrea Valdiri reveló por qué no le interesa la amistad de Epa Colombia

‘Epa Colombia’ no es un personaje público fácil, teniendo en cuenta que ha estado metida en muchas polémicas y varias personalidades de internet, han hablado de ella, incluso llamándola hipócrita. Luego de que ‘Epa’ diera una entrevista hablando de Andrea, la barranquillera no pudo quedarse callada y lo confesó todo.

Para nadie es un secreto que una pelea bien grande se desató desde el matrimonio de Andrea Valdiri, pues varios videos se filtraron de una pelea, en donde se veía a la barranquillera hablando con ‘Epa’ mientras le pedía perdón. A pesar de eso, la amistad no volvió y cada una cogió por cada lado.

Ahora, en medio de una entrevista, ‘Epa’ aseguró que no perdía la esperanza de que volvieran a ser amigas porque no fue para tanto. En su discurso incluso se volvió a disculpar.

Pero estas palabras no fueron bien tomadas por Andrea, que no solo le dejó claro que no iban a volver a ser amigas, sino que incluso compartió varias conversaciones en donde la empresaria rola tenía claro que su invitación era solamente para una persona.

Pero además de eso, lo que más le molestó fue el show que hizo en la fiesta, incluso al frente de su hija mayor.

Ahora, volvió a utilizar sus redes sociales para aclarar que ella era una persona de pocas amigas porque se dio cuenta de que las intenciones de todo el mundo no eran buenas:

“Yo trato de darme cuenta cuáles son mis errores, pero cuando yo siento que cuando alguien pide tantas disculpas públicamente hay un interés en esas disculpas, para fomentar la polémica, para fomentar comentarios y muchas otras cosas que se desatan detrás de la pantalla. Entonces si yo digo, si tú me mandaste una disculpas y no las acepte, pues quédate con eso y listo, pero no salgas a hablar 500 veces en los medios y hacerme quedar mal porque la gente habla feo de que soy una creída, entre otras cosas. Hagan lo que su corazón diga, si no te hace feliz una amistad, matrimonio, amor, aléjese”