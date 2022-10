¿Ya superó a Carmen?: Sebastián Caicedo estaría pensando en ser padre

Sebastián Caicedo es un actor colombiano quien ha hecho parte de varias famosas producciones tales como: ‘Sin senos no hay paraiso’, ‘El señor de los cielos’, ‘Nuevos ricos, nuevos pobres’, entre otras producciones. Sin embargo, desde hace algunos meses ha estado en el ojo de los medios de comunicación debido a su ruptura luego de trece años juntos. Noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores, teniendo en cuenta que no llevaban mucho tiempo de casados.

Si bien, ninguno de los dos ha dado mayores detalles con respecto a su ruptura y debido a una serie de comentarios sobre el posible nuevo romance del actor con una famosa modelo. Pero, días después, Sebastián concedió una entrevista a ‘People en español’, en donde le preguntaron si estaba en busca y abierto a encontrar un nuevo amor, a lo que el actor respondió: “Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie”.

Posteriormente, ya con un poco más de confianza, Sebastián agregó que si bien, podría verse en una relación, sin descartar su posible papel como padre. “Hay que estar abierto a una paternidad”. Asimismo, el actor indicó que se encuentra emocionado por los nuevos proyectos en los que se encuentra trabajando, pues, volverá a ser parte de una película en Medellín.

Razón por la que se le ha visto en varios ocasiones en la ciudad de la Eterna primavera, pero, no reveló mayores detalles al respecto. ”Voy a protagonizar una película en Medellín, pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México”, indicó el caleño.

Asimismo, relató que aún tiene muchas cosas por las que vivir, viajar y conocer. Si bien, todos los días no son buenos, siempre existen nuevas oportunidades de seguir conquistando el mundo y seguir aprendiendo de cada experiencia sin importar que tan malo o buena sea. El actor finalizó sus declaraciones agregando: “El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar”.

Por su parte, a Carmen Villalobos se le ha visto enfocada en su trabajo, mientras que disfruta de aquellas pasiones, además de la actuación como lo son el baile, pasar tiempo con su familia y mascotas y viajar.