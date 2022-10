¿Cuántos ‘likes’ por una foto empelota? El curioso experimento que realizó Carolina Acevedo en su Instagram

Carolina Acevedo debutó en la televisión colombiana al inicio de los años 90 cuando hizo el papel de Violeta en la serie De pies a cabeza, la actriz ha contado en entrevistas que llegó al mundo de la actuación luego de que el productor de la serie la viera en un centro comercial y le ofreciera a su mamá realizarle un casting, lo que terminaría convirtiéndose en su debut en las pantallas gracias a su talento innato.

Además de esa participación la ibaguereña tiene un largo recorrido en diferentes producciones audiovisuales como: Pobre Pablo, Nuevo rico nuevo pobre, La ley del corazón, Narcos, entre muchas otras novelas y series en sus cerca de 30 años de carrera. Además la actriz también hecho parte de diferentes campañas publicitarias en las que ha sabido aprovechar su notable belleza física.

La foto con ‘fines científicos’

Hace unos días Carolina compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece bastante ligera de ropa acompañada por el texto “Me siento tan cómoda en mi propia piel que no siento que el cuerpo sea algo para esconder”. Ver este tipo de fotos ya no es tan extraño en las redes sociales, varios hombres y mujeres publican este tipo de imágenes en sus perfiles generando diversas reacciones.

Pero según contó Acevedo en una entrevista concedida al programa Lo sé todo, no compartió esta foto de manera aleatoria, lo hizo con un propósito definido. “Sabes qué me parece muy loco, que le dije a mi mamá, vas a ver que subo una foto en bola y tiene 16000 likes, pon una foto normal 2000 ¿a la gente qué le pasa, la gente le encanta que uno salga ahí empeloto, ave maría, no sé ese día quise probar mis followers y encontré la respuesta”.