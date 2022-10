La vez que Sara Uribe casi se quita la vida por un mal de amor

Un corazón roto puede afectar de muchas maneras a las personas, desde una tardía aceptación hasta una serie de eventos lamentables y depresivos. Y para Sara Uribe no es la excepción, ya que confesó que en un punto de su vida le afectó tanto un mal de amor que hasta consideró quitarse la vida.

La joven siempre se ha mostrado muy segura de sí misma en las redes sociales, mostrando su figura y su personalidad divertida y enérgica sin ningún filtro, además de callar a sus detractores en más de una ocasión. Pero según comentó en una entrevista con Andrés Wilches para el programa AutoStar TV, no siempre tuvo esa actitud aguerrida.

Puede leer: ¡Afilada! Sara Uribe enseña cómo responder de manera creativa a todo tipo de insultos

En un momento de sinceridad, Sara Uribe relató el trágico momento que vivió con tan solo 14 años de edad, confesando que llegó a atentar contra su vida por culpa de un novio que terminó con ella.

“A los 14 años conocí a Camilo, que fue mi primer novio, y ‘Cami’ me conoció siendo una niña muy pobre. Pero entonces ya en mi casa, que no había para pagar los servicios. Que no había arepas, que no había queso. Entonces, yo empecé como modelo de protocolo, ya después entré a una universidad, y fueron muchos cambios que él me decía: ‘o sea, Sara, yo no conocí esa mujer. Yo no puedo con tu vida’”, dijo la presentadora.

Lea también: Sara Uribe mostró cómo era su casa antes de convertirse en una celebridad

Seguidamente confesó que la depresión del momento fue tan grande para ella que se tomó unas pastillas de su mamá en un intento de terminar con su vida. “A mí me dio mucha depresión y le cogí unas pastillas a mi mamá, me las tomé, y eso fue como que: ‘mija, ¿usted qué hizo?’. Salga pitada para la clínica, me hicieron un lavado”, confesó.

Sara Uribe también dejó ver que si bien logró superar el mal de amor, el episodio le dejó secuelas, al punto de no volver a poner una pastilla en su cuerpo, salvo que fuera una emergencia.