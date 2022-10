“Se la pasa diciendo falsedades”: Andrea Valdiri se va en contra de ‘Epa Colombia’ por sus palabras

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las creadoras de contenido más reconocidas en redes sociales. Pues, para muchos, su espontaneidad y apoyo a quienes más lo necesiten. Sin dejar de lado, que a través de sus redes sociales suele compartir con cada las ostentosas adquisiciones que posee, lo que deja claro que a la bailarina obtiene muy buenas ganancias a partir de su contenido.

Hace algunos meses contrajo matrimonio con Felipe Saruma, otro creador de contenido. En medio de su boda surgió una polémica la cual tuvo como protagonista a ‘Epa Colombia’, quien aseguró en una entrevista para ‘Dimelo King’, que no entiende por qué Valdiri se molestó y corto todo tipo de relación con ella, pues, lo único que hizo fue asistir a su boda en compañía de su novia, Karol Samantha.

Le puede gustar: ¿Superada Carmen? Sebastián Caicedo estaría pensando en ser padre

Según algunas declaraciones, a Andrea le habría molestado que la empresaria de la keratinas llegara con otra persona, al parecer, sin su consentimiento. Sin embargo, ‘Epa’ aseguró que la tarjeta de invitación era para dos personas y por eso decidió llevar a su pareja. Asimismo, indicó que esperaba que Andrea pudiera olvidar lo sucedido y retomar su amistad.

Debido a las declaraciones dadas recientemente por ‘Epa Colombia’, la barranquillera tomó la decisión de no quedarse callada y referirse al tema, sin tapujos. Valdiri a través de sus historias agregó: “Un verdadero amigo, te conoce tanto que sabe que un matrimonio es un acto muy importante. El verdadero amigo cuando ve un solo cupo en la tarjeta no exige ni hace show delante de todos los invitados, porque sabe que ese momento era muy íntimo. Mis amigos de verdad no vienen muchos meses después a sacar trapitos al aire, por eso son contados con la palma de una sola mano”.

También puede leer: ‘La Segura’ le “regaló” el almuerzo a seguidora y muchos creen que es mentir

Asimismo, Valdiri indicó que se refería al tema, teniendo en cuenta que ‘Epa Colombia’ luego de muchos meses salió a dar declaraciones falsas con respecto a la situación, “Que te quede claro que ya no me interesa tu amistad”, fueron sus declaraciones finales.

Posteriormente, compartió un pantallazo de la conversación que tuvo con la ‘Epa’ en donde ella misma asegura que llegaría a su matrimonio únicamente con su gran amiga, ‘La Jessu’, quien también era una de las invitadas. Días después, la empresaria de las keratinas, pidió no solo llevar a su pareja, sino que además a otro amigo, a lo que el manager de Andrea le reitera que esto no es posible.

Pero, ‘Epa Colombia’, pasó por alto las veces en que la Valdiri le negó que llegara a su fiesta con alguien más. Por ende, desató un fuerte disgusto en la creadora de contenido y ahora, aún más, pues al parecer, no dijo la verdad sobre lo sucedido.