“Qué gono...”: la graciosa reacción de WestCol luego de que Aída V. Merlano mostrara sus millones

La joven creadora de contenido Aída Victoria Merlano es una de las personas más sonadas y comentadas de los últimos meses en el país. Además de la polémica que hubo cuando se dio a conocer la condena ordenada en su contra, Merlano ha dado de qué hablar por su ruptura con Naldy y, ahora, por su nueva relación con el streamer colombiano conocido como WestCol.

Los rumores sobre el romance surgió a partir de unas transmisiones en vivo en las que Merlano fue la invitada y en las que hubo un par de cruces de comentarios e indirectas. Sin embargo, todo fue confirmado cuando, a mitad de un ‘en vivo’ por Twitch, la joven se lanzó hacia WestCol y le robó un beso. Desde entonces, ninguno de los dos ha negado el nuevo amor que está surgiendo entre ambos.

Le dijeron “mantenida” a Aída V. Merlano y ella respondió

Las críticas llegaron a Merlano luego de que el streamer revelara los millones que factura mensualmente (146 millones de pesos colombianos). Así, las redes se llenaron de señalamientos como “interesada” o “mantenida” en contra de la joven.

Con su característica forma de ser, ella no se quedó callada y respondió con factura en mano. “Mi último pago de IVA fue de 105 millones, o sea que mal no me va. A mí no me gusta que la gente me vea por cuánto gano, sino por cómo soy como persona, por eso no hablo de plata. Si me meto con alguien es porque me gusta”, dijo.

La jocosa reacción de WestCol

Luego de que la famosa saliera a hablar sobre el tema, WestCol compartió un comentario en su cuenta de Twitter que desató más de una reacción.

“Que gono... ser el feo de la relación y el pobre de la relación para rematar. Pero bueno, la vida sigue. A darle duro a Twitch”, escribió.

Como respuesta, varios usuarios salieron en su defensa y lo llenaron de halagos. Mientras tanto, otros aprovecharon para compartir fotos y burlas.