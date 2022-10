Bienvenido Domenic: Pipe Bueno mostró por primera vez el rostro de su segundo hijo

Los famosos Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sido de los más sonados en este 2022, no solo por asuntos relacionados a sus respectivos oficios, sino también por la vida que llevan en pareja y que tanto comparten en redes sociales.

En la mañana de este jueves 27 de octubre, la pareja despertó a los colombianos con una noticia que muchos estaban esperando, la llegada de su segundo hijo al cual llamaron Domenic.

Aunque su relación ha sido muy criticada desde el inicio, ambos se han dejado ver muy felices juntos y han formado una familia conformada también por su primer hijo, Máximo, que llegó al mundo el 28 de octubre del 2020.

Nació Domenic, el segundo hijo de Pipe Bueno y Luisa W

Poco tiempo después de que se supiera la noticia de el nacimiento de Domenic, ambos famosos quisieron pronunciarse al respecto y dirigirse a sus seguidores para presentarles oficialmente al menor.

“Como les parece que Domenic ya nació, ¿en qué momento?, no sé, fue así súper rápido. Yo estaba tranquila en la casa y de repente sentí que me bajó una agüita y el doctor me dijo ‘vete para urgencias obstétricas’ y de una me hicieron cesaría”, contó por su parte Luisa, y añadió que todo fue muy repentino y la tomó por sorpresa.

Luego de contar lo ocurrido, la influencer movió la cámara y enfocó al cantante mientras estaba sentado en un sofá de la habitación con el niño en brazos.

El intérprete de ‘Guaro’ y ‘Cupido falló’ no se quedó atrás, pues al poco tiempo también acudió a su cuenta de Instagram para mostrar el rostro del recién nacido.

“Ya nació nuestro tesoro, tesorito, papá chiquitico”, son las palabras que se alcanzan a escuchar en el reel compartido por el músico de 30 años.