¿Lo tumbaron o no? Yeferson Cossio se va contra aerolínea que le quiso cobrar de más

Muy molesto se dejó ver Yeferson Cossio a través de sus historias en la red social Instagram en las que denunció como una aerolínea pretendía cobrarle más por un vuelo en el que la misma empresa le canceló horas antes.

Puede leer: ¿Tendría una revelación divina? Yeferson Cossio sorprendió con su visita en una Iglesia que ahora es un bar

“A mí por cosas personales me toca ir a España me di cuenta ayer, entonces me tocó comprar unos vuelos para mañana, super costosos, por ser así tan repentinos valieron muy caros, 60 millones ida y vuelta. Entonces voy hoy y me doy cuenta que anularon mi reserva”, cuenta en primera instancia Yeferson Cossio.

Seguidamente indicó que durante su conversación con los representantes de la aerolínea le mostró todas y cada una de las pruebas de lo que había pagado por el itinerario de ida y vuelta al país europeo, pero que aun así fue insuficiente.

“Me dijeron que por prevención de fraude y yo, claro, qué fraude que Yeferson Cossio compre con la tarjeta de Yeferson Cossio, un vuelo para Yeferson Cossio. Pero bueno no hay problemas, no vengo a buscar problemas y mucho menos a pelear, sino a buscar soluciones, quiero mi vuelo para mañana por favor, lo cancelaron ¿Lo vuelven a poner? Y no se imaginan la respuesta”.

Agregó que, en la llamada de reclamo, la cual mostró pruebas de que duró más de una hora, le dijeron que podían ponerlo en el mismo vuelo, mismo asiento y todo, solo que una diferencia superior a los 34 millones de pesos.

“Pero ya no vale 60 millones 500 mil, sino que vale 94 millones 100 mil. Y yo como que si fue error de ustedes, fueron los que me sacaron, ni siquiera llamaron a confirmar, mejor dicho eso fue un robo en la cara”.

Pidió que le reembolsen el dinero y para completar le contestaron que no tienen una fecha específica para devolvérselo, por lo que deberá esperar y ante esto ha comprado otro pasaje para poder viajar.