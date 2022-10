El supuesto mensaje de Andy Rivera al saber que Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron

En las redes sociales los seguidores de Andy Rivera celebran que su ex, la modelo y actriz Lina Tejeiro, haya terminado la relación que hace poco había comenzado con el también cantante Juan Duque.

El seguimiento de la situación es tan grande que todos están pendientes de las redes sociales de los tres para cazar alguna pista de lo que pasará a continuación en la vida de ellos. Y el cantante Andy Rivera hace poco ha lanzado un mensaje que muchos acuñan se trata de una reacción ante la noticia.

Fue a través de su red social Twitter en la que el intérprete de ‘Alguien Me Gusta’ escribió unas palabras que llamaron la atención de todos y que de inmediato se llenó de suposiciones, hipótesis y aseveraciones con respecto a Lina Tejeiro.

“No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte”, es lo que escribió hace dos días el cantante, es decir, un día antes de conocerse la noticia. Las respuestas al tuit están más que divididas, y especialmente por quienes aseguran que ninguno ha podido olvidar al otro.

No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte. — Andy Rivera (@AndyRivera_) October 22, 2022

¿Lina Tejeiro y Andy Rivera volverán?

“Palabras sabias Lina Tejeiro por eso no debes volver a buscar permanencia aquí”, “Andy y Lina se han conectado tanto y tienen tanta química que muy probablemente por eso no se hayan con alguien más, aunque lo intenten”, “Que fastidio, no puede ver que termina con alguien para empezar a mandarle indirectas estúpidas. Dios mío, supérense”, son solo algunas de las respuestas que destacan.

El clamor popular de quienes siguieron su relación de cerca es que ambos se reencuentren y empiecen desde cero, y quizá algo similar muy probablemente pueda ocurrir, ya que Andy Rivera aseguró días atrás que sigue soltero y tratando de sanar su corazón.