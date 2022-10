“Están desmejoradas las tortugas ninja” Video viral muestra a varios hombres saliendo de una alcantarilla en Bogotá

En redes sociales podemos encontrar fotografías y videos de todo tipo, están los motivacionales, los graciosos, los reflexivos, los que lo dejan a uno pensando y miles más que hacen que agradezcamos por tener internet y que no tengamos que perdernos de esos momentos memorables captados por las cámaras. Gracias al mundo globalizado tenemos acceso a ver historias de cualquier país, casi que se puede afirmar que entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto.

Colombia no se queda atrás cuando se trata de hablar de videos curiosos, vale recordar el del joven colgado en un Transmilenio peleando con su novia, el niño despechado cantando la música de Alzate y los que no pueden faltar relacionados con mascotas o bebés. Pero aunque sean comúnes los videos extraños en el país, hay unos que no dejan de sorprender y este video que se ha hecho viral en las últimas horas es una perfecta muestra de ello.

En el video compartido en Twitter se puede observar a un hombre que se acerca a una alcantarilla y se arrodilla, pero eso no es lo extraño, lo raro es cuando empiezan a salir personas de esta y el hombre que esta afuera les da la mano para que puedan salir literalmente del hueco que hay en la acera, pero no es una escena trágica, incluso uno de los hombres que sale hace unos pasos de baile y posa para los curiosos que pasaban por la zona.

El video como era de esperarse ha generado muchos comentarios, que hacen que la grabación sea más interesante, algunos de ellos son: “Parecía un espectáculo de magia”, “Así nacen los punkeros”, “Tabogotham City”, “Las tortugas ñeras”, “El metro subterráneo”, “Están desmejoradas las tortugas Ninja”.